Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) APA/BARBARA GINDL

Ein 31-Jähriger, der am Donnerstag seine Ex-Frau (30) in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) absichtlich mit dem Auto angefahren und verletzt haben soll, ist in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert worden. U-Haft sei in Aussicht gestellt, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Freitag auf Anfrage. Ermittelt werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Der Wiener Neustädter war nach der ihm zur Last gelegten Tat mit dem Auto der Frau geflüchtet. Sein eigener Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrtüchtig, nachdem der 31-Jährige gegen einen Baum geprallt war. Der Verdächtige wurde im Rahmen einer Fahndung in Leobersdorf (Bezirk Baden) festgenommen. Er war nicht geständig. Die verletzte 30-Jährige wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.