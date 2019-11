Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Da dürfte vorhere wohl zu viel Glühwein geflossen sein..... © Weichselbraun

Für besinnliche Vorweihnachtsstimmung hatte ein Besucher eines Adventmarkts in Oberösterreich wohl nichts übrig: Der 67-Jährige randalierte und beschimpfte Gäste massiv, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Beim Einschreiten der Polizei wollte er einen Beamten schlagen. Nach seiner Festnahme soll er auch noch gefährliche Drohungen ausgesprochen haben.

Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntagabend beim Kreuzgang des Adventmarkts Mondsee ereignet. Der Aufforderung der Uniformierten, sich auszuweisen, kam der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck nicht nach. Im Gegenteil, er verhielt sich weiterhin äußerst aggressiv. Einen Schlag während der Visitierung in Richtung eines Beamten konnte dieser abwehren. Der Vöcklabrucker wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.