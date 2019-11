Facebook

Die Polizei ist Sonntagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle eines Kleinlasters in Obernberg am Inn (Bezirk Ried im Innkreis) auf einen per Haftbefehl gesuchten Rumänen gestoßen. Der Lenker war seit Oktober vergangenen Jahres wegen mehrerer Eigentumsdelikte von der Staatsanwaltschaft Linz zur Fahndung ausgeschrieben. Der 38-Jährige wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.