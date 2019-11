Als Nachbarin ausgegeben 22-Jähriger in eigener Wohnung überfallen

Eine der Täterinnen hat das Opfer nun auf einem Foto aus einer Überwachungskamera wiedererkannt, berichtete die Polizei am Montag.

Sujetbild © Eder

Ein 22-Jähriger ist vor einem Monat in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt von zwei Frauen und zwei Männern überfallen, verprügelt und ausgeraubt worden. Eine der Täterinnen hat das Opfer nunmehr auf einem Foto aus einer Überwachungskamera wiedererkannt, berichtete die Polizei am Montag.

Als neue Nachbarin ausgegeben

Der Überfall, den die Ermittler mit Drogen in Verbindung bringen, fand am 24. Oktober am Rennbahnweg statt. Eine junge Frau, die laut Polizei aus der Slowakei stammt, brachte den 22-Jährigen mit einem Trick dazu, die Tür zu öffnen. "Sie gab sich als neue Nachbarin aus, die jemanden brauche, der ihr beim Einziehen hilft", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Kaum war die Wohnungstür offen, drängten sich hinter der Frau zwei Männer und eine Komplizin hinein. Der 22-Jährige sagte aus, er sei "in den Schwitzkasten genommen und von allen vier Personen" geschlagen worden. Er trug leichte Verletzungen davon. Die Beschuldigten nahmen elektronische Geräte wie Laptop und Tablet sowie einige Gramm Cannabis mit. Hinweise zu Identität und/oder Aufenthaltsort der gesuchten Person werden an das LKA Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 67210 erbeten. Aktuelle Fahndungsfotos der LPD Wien sind hier einsehbar: http://go.apa.at/P29WBbFx