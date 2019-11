Die beiden saßen in einem Auto auf der Straße vor einem Wohnhaus, als der 26-Jährige zum Auto kam und mit der Waffe gegen das Fenster der Fahrertür klopfte.

Ein 26-Jähriger hat am Sonntagabend in Wörgl (Bezirk Kufstein) zwei 17-Jährige mit einer CO2-Pistole bedroht. Die beiden saßen in einem Auto auf der Straße vor einem Wohnhaus, als der 26-Jährige zum Auto kam und mit der Waffe gegen das Fenster der Fahrertür geklopft habe. Der Fahrer öffnete das Fenster und der 26-Jährige verlangte, den Ort zu verlassen, teilte die Polizei mit.

Die 17-Jährigen fuhren zur Polizei und erstatteten Anzeige. Der 26-Jährige gab bei der Befragung an, dass es zu einem Zwischenfall gekommen sei und er die Waffe zum Eigenschutz dabei gehabt habe. Er habe die beiden 17-Jährigen aber nie bedroht. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und insgesamt drei CO2-Pistolen sichergestellt.