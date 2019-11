Niederösterreich Mann acht Meter abgestürzt und schwer verletzt

Ein Mann ist in Niederösterreich eine Böschung hinuntergefallen und in einem Betonbecken gelandet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein Mann ist am Samstag in Krems-Rehberg in Niederösterreich acht Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Er war kurz vor Mitternacht im Bereich der Kellergasse eine Böschung hinuntergefallen und in einem Betonbecken gelandet. Mitglieder der Feuerwache Rehberg, die am nahen Kelleradvent tätig waren, alarmierten die Einsatzkräfte, berichtete die FF Krems.

Sanitäter und ein Notarzt gelangten über den Abhang zum Verletzten. Sie führten die Erstversorgung durch, ehe der Mann abtransportiert wurde.