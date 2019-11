Facebook

Das Dach einer Werkstätten-Halle in Wien stürzte bei Brand teilweise ein © (c) APA/STADT WIEN/FEUERWEHR (UNBEKANNT)

Eine Werkstätten-Halle ist bei einem Brand in den frühen Morgenstunden am Dienstag in Wien-Liesing teilweise eingestürzt. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die gesamte Halle in Flammen. Ein Pkw dürfte ursprünglich aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen haben. Verletzt wurde niemand. Der Brand war nach einer guten Stunde gelöscht, berichtete die Berufsfeuerwehr in einer Aussendung.

Kurz nach 5.00 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Do-it-yourself-Werkstatt in die Kinskygasse gerufen. Das Dach war teilweise bereits durchgebrannt und eingestürzt. Neben dem Pkw brannte auch eine Hebebühne und diverses Werkzeug in der mehr als 2.700 Quadratmeter großen Halle. Unter Atemschutz bekämpften die Feuerwehrleute mit drei Löschleitungen und einem Wasserwerfer von einer Drehleiter aus den Brand, sagte Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Zwei Gasflaschen wurden in Sicherheit gebracht. Nach mehr als einer Stunde wurden die letzten Glutnester der teilweise eingestürzten Halle gelöscht, auch in einem benachbarten Gebäude wurde die glosende Dachkonstruktion gelöscht.