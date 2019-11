Facebook

Ein Pkw-Lenker ist bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) am Montagnachmittag im Bezirk Baden in seinem Wagen eingeklemmt und verletzt worden. Er war auf dem vierten Fahrtstreifen in einen Absicherungsanhänger der Asfinag geprallt. Die A2 musste zwischen Baden und Traiskirchen gesperrt werden, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Baden. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau.

Der Unfall passierte kurz vor 15 Uhr. Der Absicherungsanhänger sicherte die Tagesbaustelle auf Höhe der Anschlussstelle Traiskirchen. Bei dem heftigen Anprall wurde der Unfallwagen anschließend über alle Fahrbahnen weggeschleudert und prallte in die Seitenrandleitschiene, ehe der schwer beschädigte Pkw einige Meter weiter auf dem Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Traiskirchen zum Stillstand kam.

Der eingeklemmte Lenker konnte aus dem Unfallwrack befreit werden. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Wien komplett gesperrt werden. Der Lenker des Asfinag-Absicherungs-Lkws blieb unverletzt. Gegen ca. 15:30 Uhr konnten die Totalsperre bis auf die vierte Fahrbahn aufgehoben werden.