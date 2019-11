Der Angreifer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Sujetbild © Juergen Fuchs

Ein 21-Jähriger hat am Sonntag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) auf der Straße zuerst eine 19-Jährige mit einem Messer bedroht und dann einen 23-Jährigen damit verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar, berichtete die Polizei. Der Angreifer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.