Der Streit zwischen dem Spital und dem Land geht in die nächste Runde © Barmherzige Brüder/Horvath

Eine Klage über 32.212.042 Euro plus vier Prozent Zinsen haben die Barmherzigen Brüder gegen das Land Burgenland eingebracht. Grund ist, dass das Land seit Jahren seinen Zahlungsverpflichtungen für das Eisenstädter Krankenhaus nicht mehr nachkomme, wie es von Seiten der Betreiber heißt.

2015 wurde durch den Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) die Finanzierung für das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt derart geändert, dass es nicht mehr möglich war, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, argumentieren die Kläger. Man habe „unzählige Gespräche“ initiiert, um die ausstehenden Gelder zur Abgangsdeckung zu erhalten.

Zuvor hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erklärt, das Land sei nicht bereit, den Millionenforderungen des Spitals voll nachzukommen, solange man keinen Einblick in die Bücher der ausgegliederten Spitalsapotheke bekomme.

Nur ein Teil wird ausbezahlt

Konkret geht es bei dem Streit um die Betriebsabgänge des

Krankenhauses ab 2015. Prinzipiell übernimmt das Land die Betriebsabgänge zu 100 Prozent, diese Zahlungen sind

allerdings noch ausständig. Die aus Sicht des Landes "außer Streit

stehenden Betriebsabgänge" für die Jahre 2015 bis 2017 würden nun

ausbezahlt, verkündete Doskozil in einem Schreiben an die Leitung

und die Mitarbeiter des Krankenhauses. Insgesamt sind das 21

Millionen Euro, bestätigte ein Sprecher des Landeshauptmannes am

Dienstag gegenüber der APA Medienberichte.

Eine Sonderprüfung durch das Land habe allerdings ergeben, dass

in der ausgegliederten Apotheke "Zum Granatapfel" möglicherweise

über Jahre zu hohe Preise für Medikamente verrechnet wurden. Diese

Zahlungen werde das Land bis zur "vollständigen Klärung der

Sachlage" einbehalten. Die Preise der vom Krankenhaus von der

Apotheke bezogenen Medikamente könnten laut Doskozil um jährlich

circa 2,5 Millionen Euro zu hoch gewesen sein. Das hätte einen

"höheren Gewinn" der Apotheke und "höhere Betriebsabgänge" des

Krankenhauses zur Folge.