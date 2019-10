Psychiater und Psychologe Michael Lehofer erklärt, warum frustrierte, junge Männer so ein Gewaltpotenzial in sich tragen und welche Rolle Eifersucht spielt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jürgen Fuchs

Nach einer Serie an Gewalttaten innerhalb eines Familienkreises in Österreich erklärt Psychiater und Psychologe Michael Lehofer erklärt, warum frustrierte, junge Männer so ein Gewaltpotenzial in sich tragen und welche Rolle Eifersucht spielt.