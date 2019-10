Bezirk Krems Schweinstall in Flammen: Alle 600 Tiere gerettet

Facebook

Brand in Schweinestall im Bezirk Krems © (c) APA/FEUERWEHR (UNBEKANNT)

In Marbach im Felde in der Gemeinde Rastenfeld (Bezirk Krems) ist am Freitagvormittag ein Schweinestall in Flammen aufgegangen. 13 Feuerwehren mit 120 Mitgliedern rückten aus, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.

Kein einziges der 600 Schweine ist verendet", lautete die "gute Meldung des Tages" der Feuerwehr. Durch den massiven Einsatz von fünf Druckbelüftern sei so viel Frischluft in den Stall gedrückt worden, "dass die Tiere überleben konnten", teilte Franz Resperger vom Landeskommando am frühen Freitagnachmittag mit.

Beim Eintreffen der ersten Helfer war der Dachstuhl des Objektes bereits in Vollbrand gestanden, teilte Resperger mit. Durch einen umfassenden Löschangriff, auch von Drehleitern, sei verhindert worden, dass die Flammen auf das Wohngebäude übergriffen.

Massive Einsturzgefahr

Aufgrund der extremen Einsturzgefahr der massiven Holzdecke war dem Feuerwehrsprecher zufolge zunächst "an einen wirkungsvollen Innenangriff nicht zu denken" gewesen.

Der Brand war in den Mittagsstunden unter Kontrolle, der Stall mit dichtem Rauch gefüllt. Die Feuerwehr versuchte mit mehreren Druckbelüftern, den Qualm aus dem Objekt zu drücken. Ein Helfer musste laut Resperger mit akuten Herzbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert werden.