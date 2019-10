Ein 85-Jähriger wurde bei Arbeiten an Bienenkästen von einem 2,6 Tonnen schweren Arbeitsgerät an der Schulter überfahren.

Sujetbild © ÖAMTC

Ein 85-jähriger Landwirt ist am Donnerstag in Brand (Bezirk Bludenz) bei Arbeiten an Bienenkästen verunglückt und von einer 2,6 Tonnen schweren Arbeitsmaschine im Schulterbereich überrollt worden. Wie schwerwiegend die dabei erlittenen Verletzungen ausfielen, stand vorerst nicht fest. Der 85-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Feldkirch geflogen, teilte die Polizei mit.

Für die Arbeit an den Bienenkästen, die an einem steilen Grashang platziert sind, nutzte der Landwirt eine Zugmaschine mit drehbarem Fahrersitz. Als der 85-Jährige die Sitzposition verändern wollte und sich dazu auf einen Reifen der Arbeitsmaschine stellte, geriet das Fahrzeug in Bewegung. Der Landwirt stürzte und wurde überrollt.