Verkehrsunfall in Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Verfolgung in Wien © (c) Turi - stock.adobe.com

In Wien-Margareten war den Beamten der Landesverkehrsabteilung die unsichere Fahrweise eines Pkw-Lenkers aufgefallen. Sie nahmen die Verfolgung auf und konnten den 26-Jährigen schließlich auf dem Margaretengürtel überholen. Mit Blaulicht und eingeschalteter Anzeige "Polizei -bitte folgen" wurde der Lenker dazu aufgefordert anzuhalten.

"Der Mann schien dieser Aufforderung vorerst nachzukommen, da er sein Fahrzeug am ersten Fahrstreifen des Margaretengürtels abbremste", hieß es am Sonntag in einer Aussendung der Polizei. Doch dann überlegte er es sich doch anderes.

Plötzlich scherte er aber mit seinem Fahrzeug auf den zweiten Fahrstreifen aus, beschleunigte und wollte flüchten. Was er übersehen hatte: Am zweiten Fahrstreifen hielt ein weiteres Fahrzeug wegen der roten Ampel an. Der Verdächtige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Nach dem positiven Alkomattest wurde dem 26-Jährigen der Führerschein abgenommen. Der Alkomattest ergab 1,78 Promille.