Innsbruck-Land Schwere Kopfverletzungen nach Streit auf Autobahnparkplatz

Ein folgenschwerer Streit ereignete sich auf einem Tiroler Autobahnparkplatz der A12 in Inzing. Ein Pole verletzte einen Landsmann schwer am Kopf, er musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.