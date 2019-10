Facebook

Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ist am Freitagvormittag ein 37-Jähriger in Ried angehalten worden. Polizisten hatten beobachtet, wie der Mann während der Fahrt aus einer Schnapsflasche trank. Gegenüber den Beamten gab er an, schon in der Früh eine erste Flasche Cognac getrunken zu haben, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Der 37-Jährige war gar nicht in Besitz eines Führerscheines. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und nahm ihm die Wagenschlüssel ab. Er wurde bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.