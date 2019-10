Eltern in Haft Tod von 13-Jähriger: Jugendamt hatte Betreuung der religiösen Familie beendet

Jene Familie, deren Tochter (13) vermutlich aufgrund einer Nichtbehandlung starb, war in Betreuung des Jugendamtes gewesen.

Eltern in Haft

Sujetbild: Die Eltern sollen die Behandlung ihrer Tochter (13) verweigert haben - das Mädchen starb ©

Noch sind viele Fragen offen, fest steht, eine 13-Jährige starb, weil sie nicht behandelt werden durfte. Dazu sollen die Eltern, die sich derzeit in Haft in Niederösterreich befinden, auch geständig sein, wie der Kurier online berichtet. Die Jugendliche hatte an einer chronischen Entzündung gelitten, aufgrund ihres Glaubens, soll die Familie jedoch eine Behandlung verweigert haben.

Zu welcher Religionsgemeinschaft die Familie - mit insgesamt sieben Kindern gehörte, war zunächst unklar. Es soll sich jedoch um eine Freikirche handeln.

Die Kinder- und Jugendhilfe Niederösterreich hatte vor Längerem die Betreuung der Familie übernommen, wie es in dem Bericht heißt. Später sei die Betreuung allerdings nicht mehr nötig gewesen und beendet worden.

Die Geschwister wurden indes nach der Verhaftung der Eltern in einer Betreuungseinrichtung des Landes untergebracht. Wie alt sie sind, war vorerst nicht bekannt.