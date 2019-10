Ein 43-Jähriger war mit seinem Auto auf der B1, die in einem Bereich durch einen Grünstreifen in zwei Richtungsfahrbahnen geteilt ist, auf der falschen Seite unterwegs.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Weichselbraun

Ein 43-Jähriger Alkolenker aus dem Bezirk Wels-Land ist in der Nacht auf Freitag auf der B1 in Traun als Geisterfahrer gestoppt worden, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung. Der Mann war auf der Bundesstraße, die in diesem Bereich durch einen Grünstreifen in zwei Richtungsfahrbahnen geteilt ist, auf der falschen unterwegs.

Eine Zivilstreife zwang ihn zum Anhalten indem sie Dienstauto quer stellte. Der anschließende Alkotest ergab 2,14 Promille.