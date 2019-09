Facebook

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in Seewalchen (Bezirk Vöcklabruck) neun hochwertige Fahrräder aus zwei Tiefgaragen gestohlen. Die Beute hat einen Gesamtwert von rund 33.700 Euro. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten zwei Rennräder, fünf Mountainbikes sowie zwei E-Bikes.

Bei beiden Tiefgaragen wurde das Gitternetz der Zugangstüren aufgezwängt und anschließend die innenliegende Türklinke betätigt. In einer Garage waren zwar die Türen zu den Fahrradabstellräumen unversperrt, doch jedes Fahrrad war einzeln gesichert. Die Täter zwickten alle Schlösser auf, zudem brachen sie in ein Kellerabteil ein und stahlen daraus die Akkus und Ladegeräte für zwei E-Bikes. In der zweiten Tiefgarage brachen die Täter die Türen auf, indem sie die Schlösser regelrecht herausrissen, hieß es von der Polizei.