© (c) APA/BARBARA GINDL

Nach zwei Raubüberfällen hat sich ein 19-Jähriger am

Samstag der Linzer Polizei gestellt. Er gestand, kurz zuvor einen

Mann in einer Unterführung verletzt und dessen Rucksack erbeutet zu

haben. Weiters war er bezüglich eines Überfalls am Donnerstagabend

in der Hafenstraße geständig. Da bisher deswegen keine Anzeige

erstattet wurde, wird der Geschädigte ersucht, sich zu melden.

Ein 53-Jähriger wandte sich Samstagfrüh an den Türsteher eines

Linzer Lokals und gab an, er sei soeben in der Unterführung

Hinsenkamplatz überfallen worden. Gegenüber den Polizisten erklärte

der stark alkoholisierte Mann mit einer blutenden Kopfwunde, dass er

getreten und beraubt worden sei. Ein Unbekannter habe seinen

Rucksack mit allen Dokumenten und fünfzehn Euro Bargeld geraubt. Der

Verletzt wurde ins UKH Linz eingeliefert.

Während der Ermittlungen kam ein 19-jähriger Rumäne ohne Wohnsitz

in Österreich zur Polizeiinspektion Linz-Kaarstraße und gestand den

Raubüberfall. Weiteres gab der mutmaßliche Täter gegenüber der

Polizei an, am Donnerstag gegen 21.00 Uhr einem Mann bei der

OMV-Tankstelle in der Hafenstraße in Linz die Jacke geraubt zu

haben. Da diesbezüglich bisher keine Anzeige erstattet wurde, wird

der Geschädigte ersucht, sich bei der Polizeiinspektion

Linz-Kaarstraße unter der Telefonnummer 059133/4584100 zu melden.