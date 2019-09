Sieben Millionen Euro locken am Sonntag im Lotto. Wissenschaftler erklärt, welche Zahlen einen Sologewinn verhindern können.

Auch Wissenschaftler spielen Lotto: „Ich habe meinen Tipp schon abgegeben“, sagt der Physiker und Wissenschaftsjournalist Florian Aigner. Doch eine Methode, um den Fünffachjackpot am Sonntag zu knacken, kennt auch er nicht: „Die Zukunft kann man nicht überlisten.“ Welche Zahlen also am ehesten zum Gewinn der sieben Millionen Euro führen, kann niemand sagen.