Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Schwere Verletzungen hat am Mittwoch um 19.30 Uhr ein Patient einer Einrichtung zur Behandlung von psychisch Kranken in Wien-Liesing bei einer Messerattacke erlitten. Ein 18-Jähriger fügte dem Opfer mehrere Wunden am Oberkörper zu. Der Verletzte konnte aus dem Zimmer flüchten und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tatverdächtige wurde noch am Ort des Geschehens festgenommen. Die Hintergründe waren laut Wiener Polizei unklar.