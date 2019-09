Der Mann war von einem Podest in das Becken gesprungen, schlug mit dem Kopf am Grund auf und verlor das Bewusstsein.

Sujetbild © APA/dpa/Wolfram Kastl

Ein 37-jähriger Tiroler ist am Sonntag nach einem Kopfsprung in den Wasserwelten "Wave" in Wörgl (Bezirk Kufstein) von Badegästen reanimiert worden. Der Mann war von einem Podest in das Becken gesprungen, schlug mit dem Kopf am Grund auf und verlor das Bewusstsein.

Erst nach rund fünf Minuten fiel einer Besucherin der unter Wasser treibende Mann auf. Er wurde daraufhin von zwei Tirolern aus dem Becken geborgen und reanimiert. Der Badegast erlangte schließlich wieder das Bewusstsein. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.