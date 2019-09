Salzburg Alkofahrer mit 2,74 Promille unterwegs

Facebook

Mit 2,74 Promille Alkohol im Blut ist am Freitagabend ein Autolenker in Salzburg unterwegs gewesen. Der 47-Jährige touchierte bei seiner Rausch-Fahrt eine Leitschiene und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei stellte ihn samt beschädigtem Fahrzeug vor einem Lokal. Er ist seinen Führerschein los, die Autoschlüssel nahm man ihm ab, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Nur wenige Stunden später verletzte sich ein 52-jähriger Einheimischer in der Mozartstadt bei einem Alko-Unfall mit seinem Quad. Der Mann kam in der Nacht auf Samstag von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Rettung brachte ihn in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Ein Alkotest ergab 1,88 Promille. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet.

Zu tief ins Glas hat in der Nacht auf Samstag in der Landeshauptstadt auch ein Radfahrer geblickt. Der Salzburger war einer Polizeistreife durch seine Schlangenlinienfahrt auf der Straße aufgefallen. Der 34-Jährige verweigerte aber den Alkotest.