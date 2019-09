Facebook

Ein offenbar psychisch Kranker hat am Dienstagnachmittag einen Fußgänger am Treppelweg bei der Salztorbrücke in der Wiener Innenstadt ohne erkennbaren Grund in den Donaukanal gestoßen. Wie die Polizei berichtete, zogen Passanten den Mann rasch aus dem Wasser. Er blieb unverletzt. Der Angreifer wurde sofort angehalten und nach der Befragung in ein Krankenhaus gebracht.