Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Bild aus dem Archiv © APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Am 30. August 1979 hat die Österreichische Nationalbank gebrannt. Ursache war vermutlich eine glimmende Zigarette. Die Flammen breiteten sich wegen der damals schwachen brandschutztechnischen Ausstattung des Gebäudes rasch aus. 40 Jahre danach schilderte die Wiener Berufsfeuerwehr den historischen Brand und den Großeinsatz in der Hauptstadt.

Brandmeldeanlage teilweise abgeschaltet

Um 2.42 Uhr blieb die Uhr im großen Sitzungssaal im fünften Stock der Bank in Wien-Alsergrund stehen - zu diesem Zeitpunkt wüteten die Flammen noch unentdeckt. Die Brandmeldeanlage war zumindest teilweise abgeschaltet. Elf Minuten später lief bei der Polizei eine Störungsmeldung des Sicherheitsalarms ein. Die Besatzung des zum Bankgebäude geschickten Polizeifahrzeugs bemerkte den Brand und veranlasste um 2.58 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr, die um 2.59 Uhr ausrückte.

Sechs Minuten nach der Alarmierung traf die erste Löschbereitschaft mit fünf Fahrzeugen am Einsatzort, dem Otto-Wagner-Platz, ein. Zu diesem Zeitpunkt war beim Haupteingang nur wenig Rauch wahrzunehmen. Nach einer ersten Erkundung zeigte sich aber, dass der fünfte Stock innenhofseitig bereits in Flammen stand. Die Einsatzkräfte drangen mit mehreren Löschleitungen in das Gebäude vor, die Alarmstufen 2 und 3 wurden ausgelöst.

10.000 Litern pro Minute

Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Löschwasserversorgung von 10.000 Litern pro Minute notwendig. Die nahe der Bank gelegenen Hydranten waren bald ausgelastet. Die Löschwasserversorgung musste von weiter entfernten Hydranten aufgebaut werden und die Wasserwerke erhöhten den Wasserdruck. Zwischen 3.24 und 4.13 Uhr wurde die Alarmstufe weiter auf 4, dann auf 5 und schließlich auf 6 erhöht. Aufgrund eines Tankwagenunfalls zeitgleich mit dem Nationalbankbrand waren nun alle sieben damals verfügbaren Löschbereitschaften im Einsatz. Die Feuerwachen wurden bereits durch dienstfreie Mannschaften nachbesetzt.

Zerstörung nach dem Brand Foto © APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Die Flammen tauchten an immer mehr Fenstern auf, das Feuer breitete sich unvorhersehbar und der bisherigen Branderfahrung widersprechend aus, berichtete die Feuerwehr. Deshalb bezogen die Feuerwehroffiziere in der Erstphase auch einen Anschlag in die taktischen Überlegungen mit ein. Die Ursache dafür waren aber brandschutztechnische Mängel. Speziell ein Aktenaufzug, ein Paternoster mit Holzkabinen, Lüftungsleitungen ohne Brandschutzklappen und zu schwach dimensionierte brandhemmende Türen trugen zur raschen Brandausbreitung bei. Herabfallende, brennende Teile setzten schließlich den überdachten Lichthof über der Kassenhalle in Brand.

Das Alte AKH grenzte an zwei Seiten an das Gebäude der Nationalbank. Im Jahr 1979 waren die Krankenzimmer noch mit Patienten belegt. Es bestand zwar keine unmittelbare Gefahr, dennoch wurden zwei Löschgruppen zur Absicherung eingesetzt. Der Brand konnte so weit unter Kontrolle gehalten werden, dass keine Evakuierung notwendig wurde.

"Condor-Wasserwerfer"

Zu diesem Zeitpunkt unterstützten bereits 50 Pioniere der Luftschutztruppe des Bundesheeres die Feuerwehr im Hintergrund und die ersten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren kamen an den Einsatzort. Im Gebäude wurden zahlreiche Löschleitungen gelegt, von außen wurde mit Drehleitern und Wasserwerfern gearbeitet. Zur Unterstützung der Löscharbeiten auf dem Dach wurde ein "Condor-Wasserwerfer" der Flughafenfeuerwehr Schwechat eingesetzt. Der konzentrierte Einsatz zeigte nun Wirkung: die Flammen konnten Raum für Raum, Stockwerk für Stockwerk zurückgedrängt werden. Auch die Banknotendruckerei wurde vor den Flammen bewahrt.

Gegen 8.45 Uhr konnten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren und Bundesheer-Angehörige langsam abrücken. Bis zur tatsächlichen Meldung "Brand aus" dauerte es aber noch bis 13.53 Uhr. Danach waren noch langwierige Nachlösch- und Aufräumarbeiten bis in die Abendstunden notwendig.

Feuerwehrmänner mit Rauchgasvergiftungen

Die Berufsfeuerwehr Wien hatte in dieser Nacht 383 Mann, davon 323 unter Atemschutz, sowie 51 Löschfahrzeuge und 25 Sonderfahrzeuge im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Schwechat unterstützte die Wiener Kollegen mit zwei Tanklöschfahrzeugen, die Flughafenfeuerwehr mit dem "Condor-Wasserwerfer" und zwei Großtankfahrzeugen. Einige Feuerwehrleute mussten in den bereitstehenden Ambulanzen mit Rauchgasvergiftungen behandelt und ins Spital gebracht werden.

Die Feuerwehrleute bewahrten durch ihren Einsatz das Stahlbetonskelett des Gebäudes vor größerem Schaden. Andernfalls wäre das Haus zumindest teilweise eingestürzt. Nach dem Brand wurde die Nationalbank umgebaut und instand gesetzt. Während dieser Zeit waren die Büros im damals leerstehenden Grand Hotel am Kärntner Ring untergebracht. Erst fünf Jahre nach dem Brand, also 1984, konnten wieder alle Dienststellen in das Gebäude am Otto-Wagner-Platz zurückkehren.

Zigarette als Auslöser

Die Brandursache beschrieb der Bericht eines Feuerwehroffiziers einige Monate später: Ein Wachmann dürfte eine glimmende Zigarette in einem Waschraum im fünften Stock vergessen haben. Die heiße Glut war in einen Mistkübel gefallen, der fing Feuer und die Flammen breiteten sich über eine Oberlichte auf das Stockwerk und über die Holz-Unterkonstruktion einer Eternit-Fassade über einen Lichthof bis auf das Dach aus.

Obwohl die wichtigste Bank Österreichs in Flammen stand, verließ die Schaulustigen aber auch mitten in der Nacht der Humor nicht, als es hieß: "Leuteln, bleibt's nur stehen, am Abend werden die schwarzen Tausender um 700 Schilling verkauft!"