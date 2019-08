Facebook

Nach der Messerattacke in Krems vom Dienstag, bei der ein 54-Jähriger durch zwei Stiche in die Brust schwer verletzt wurde, ist über die beschuldigte Ehefrau (41) die U-Haft verhängt worden. Die Entscheidung des Haft- und Rechtsschutzrichters sei am Donnerstagnachmittag gefallen, teilte Ferdinand Schuster vom Landesgericht Krems am Freitag auf Anfrage mit.

Bei der polizeilichen Einvernahme war die Beschuldigte teilweise geständig. Sie hatte zur Tatzeit am Dienstagnachmittag nach Angaben der Exekutive 1,9 Promille.

Die 41-Jährige soll ihren Mann bei einem Streit in der Wohnung mit einem Küchenmesser attackiert haben. Das Opfer wurde ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert. Laut Susanne Waidecker von der Staatsanwaltschaft Krems wird wegen Mordversuchs ermittelt.