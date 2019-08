Facebook

Auf der Semmering-Schnellstraße (S6) ist am Mittwochnachmittag bei Maria Schutz in der Gemeinde Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ein Lkw-Anhänger umgekippt. Nach Asfinag-Angaben verteilte sich Ladegut auf der Richtungsfahrbahn Wien. Eine Sperre war die Folge. Einer Sprecherin zufolge hatte der Anhänger Elektroschrott geladen.

Die Tunnel Steinhaus und Semmering mussten gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Wien wird während der Dauer der Sperre - laut Feuerwehr bis in die Abendstunden - in Maria Schutz von der S6 ab- und in Gloggnitz wieder aufgeleitet.

Fotos vom Einsatz: