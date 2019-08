Facebook

Eine 45-Jährige ist am Dienstag bei einer Wanderung in Türnitz (Bezirk Lilienfeld) tödlich verunglückt. Die Frau aus dem Bezirk Amstetten war alleine in der Falkenschlucht Richtung Mariazell unterwegs gewesen. Dabei dürfte sie über schroffes Gelände abgestürzt sein. Die Leiche wurde gegen 13.30 Uhr gefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung.

Der Hubschrauber "Christophorus 15" wurde alarmiert, für die Frau kam aber jede Hilfe zu spät. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod der Niederösterreicherin feststellen.