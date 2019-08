Ehefrau festgenommen 54-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/LUKAS HUTER

Ein 54-Jähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Streit in einer Wohnung in Krems schwer verletzt worden. Der Mann erlitt zwei Messerstiche in die Brust und wurde in das Universitätsklinikum Krems gebracht, teilte die Polizei mit. Unter Tatverdacht stehe die Ehefrau, sie wurde vorläufig festgenommen, wurde ein "Kurier"-Bericht bestätigt. Ein Alkotest bei der 41-Jährigen ergab 1,9 Promille.

Der Verletzte befand sich in stabilem Zustand. "Derzeit besteht keine akute Lebensgefahr", sagte Polizeisprecher Heinz Holub. Tatwaffe war laut Polizei ein Küchenmesser.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 14.00 Uhr von einem Angehörigen verständigt, teilte die Exekutive zum Messerangriff auf einen Kremser mit. Der Schwerverletzte befand sich in seiner Wohnung, er wurde sofort medizinisch versorgt und ins Spital gebracht. Gegen die Ehefrau wird wegen Mordversuchs ermittelt. Der 54-Jährige und die Verdächtige "können derzeit noch nicht einvernommen werden", hieß es.

"Über die etwaige Verhängung einer Untersuchungshaft wird nach der Einvernahme am morgigen Tag entschieden", informierte die Polizei in einer Aussendung. Die Staatsanwaltschaft Krems ordnete eine Hausdurchsuchung und eine Blutabnahme bei der 41-Jährigen an.