© FF Eben

Ein 34-jähriger Brite lenkte am Montagabend gegen 18:30 Uhr seinen rechtsgesteuerten Campingbus auf der Tauernautobahn von Salzburg kommend, über die Autobahnabfahrt Hüttau in Richtung St. Martin/T. Die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Hüttau ist in diesem Bereich nur durch eine doppelte Sperrlinie getrennt, berichtet die Polizei am Dienstag.

Der 34jährige fuhr nach eigenen Angaben auf der falschen Seite der Sperrlinie weil er dies von zuhause so gewohnt sei. Kurz vor der Einmündung der A10 in die Lammertal-Straße stieß der Pkw des Engländers frontal gegen den in Richtung Salzburg fahrenden Pkw eines 19-jährigen Einheimischen.

Im VW Transporterdes Engländers befanden sich dessen Gattin und ihre gemeinsamen sechs Kinder. Beim Zusammenstoß wurden zwei Kinder im Alter von 3 und 11 Jahren leicht verletzt. Der 19jährige Pongauer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Verletzten wurden vom Roten Kreuz an der Unfallstelle versorgt und anschließend ins Klinikum Schwarzach gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Eben im Pongau war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 18 Mann im Einsatz. Die Anschlussstelle Hüttau war bis 19:30 Uhr komplett gesperrt.