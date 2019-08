Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Am Dienstagvormittag ist in einem Wohnhaus in der Mühlsangergasse in Wien-Simmering die Leiche eines unbekannten Mannes aufgefunden worden.

Ein 17-jähriger hatte gegenüber Polizeibeamten angegeben, dass es dort zu einem Tötungsdelikt gekommen sei. Der Vorfall trug sich Montagabend zu. Todesursache und Motiv sind derzeit unbekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Opfer der Bluttat in Wien-Simmering dürfte laut ersten Ermittlungen durch Gewalteinwirkung gegen den Kopf zu Tode gekommen sein, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Der 17-Jährige, der die Tat bei der Polizei gemeldet hatte, hat auch gestanden, diese verübt zu haben. Der österreichische Staatsbürger befand sich am Nachmittag in Haft.

Die Ursache für die Bluttat war am Dienstagnachmittag noch unklar. Auch über das Verhältnis des Jugendlichen zu dem Opfer war nichts bekannt. Die Tat dürfte bereits am Montag geschehen sein.

Anrainern zufolge wohnte in dem Haus eine alteingesessene Familie, die in der Gegend sehr angesehen war. Es habe demnach niemals bedenkliche Vorfälle gegeben.

Beim Opfer soll es sich um einen in der Fußballszene bekannten Sportfotografen handeln, der auch Funktionär bei einem Austria Wien-Fanclub war.