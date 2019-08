Ärzte stellen Ärzte ein"Das soll ein Anreiz sein - besonders für junge Mediziner"

Facebook

© APA/HARALD SCHNEIDER

Große Freude im kleinen Alpbach: „Das ist ein Meilenstein in der Versorgung“, schwärmte Ärztekammer-Vizepräsident Johannes Steinhart am Montag in dem Tiroler Bergdorf. Am Rande des Europäischen Forums präsentierten dort die Ärztekammer und der Hauptverband der Sozialversicherungsträger eine Einigung, die wohl Österreichs Ärztelandschaft verändern wird: Künftig sollen Kassenärzte in ihren Praxen Ärzte anstellen dürfen.

