Ein 67-jähriger Deutscher ist am Sonntagabend beim Paragleiten in Kössen (Bezirk Kitzbühel) bei einer Wiese abgestürzt und hat sich dabei eine schwere Wirbelsäulenverletzung zugezogen. Laut Polizei dürfte der Gleitschirm aufgrund eines Strömungsabrisses eingeklappt sein. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Salzburger Klinik geflogen.