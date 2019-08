Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Schwarz

Eine 51-jährige Deutsche ist am Freitag bei einer Klettertour zur Marchspitze bei Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) rund 15 bis 20 Meter in eine Rinne abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war im Mittelteil der Route ein Griffstück ausgebrochen, an dem sich die Frau festgehalten hatte. Die Deutsche war nicht angeseilt.

Ehemann holte Hilfe

Die 51-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann unterwegs. Das Paar wollte über die Putzerscharte auf die Marchspitze aufsteigen. Als das Griffstück ausbrach, stürzte die Frau rückwärts in die Rinne und blieb dort verletzt liegen. Ihr Mann stieg sofort zu ihr ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Die Frau musste vom Rettungshubschrauber mittels Tau geborgen und anschließend ins Krankenhaus Reutte geflogen werden. Später wurde sie ins Klinikum Kempten nach Deutschland überstellt.