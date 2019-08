Facebook

Sujetbild © Kanizaj

Ein 17-Jähriger ist seit mehr als zwei Wochen in Flaurling in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) abgängig. Der Jugendliche wollte sich am 29. Juli um 18.00 Uhr mit seinem Vater in Telfs treffen, war jedoch nicht am vereinbarten Treffpunkt erschienen, berichtete die Polizei. Auch das Handy des 17-Jährige ist seither ausgeschaltet, hieß es.