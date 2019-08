Facebook

© (c) APA/LPD N� (UNBEKANNT)

Ein Verkehrsunfall in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) am Sonntagabend hat zwei Kleinkinder aus dem Leben gerissen. Ein Pkw hatte auf der B19 einen an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger erfasst, in dem die Mädchen - ein und vier Jahre alt - von ihrer Mutter transportiert worden waren, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Die Einjährige starb an Ort und Stelle. Ihre ältere Schwester wurde reanimiert und von "Christophorus 2" ins Wiener SMZ Ost-Donauspital geflogen. Dort erlag das Kind in den Nachtstunden seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Keine Helme

Die beiden Kinder trugen laut LPD Niederösterreich keine Helme. Die Mutter wäre dazu verpflichtet gewesen, ihre Kinder mit Helmen auszustatten. "Dennoch muss erwähnt werden, dass die Kinder auch mit Helmen kaum eine Chance gehabt hätten zu überleben", heißt es bei der Pressestelle der LPD.

Nun wird nicht nur gegen den Pkw-Lenker ermittelt, sondern auch gegen die Mutter - wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.

Im Freilandgebiet unterwegs

Zum Unfallhergang teilte die Polizei mit, dass die 39-Jährige aus dem Bezirk Tulln gegen 20.50 Uhr mit dem Elektrofahrrad samt dem mehrspurigen Fahrradanhänger auf der B19 im Freilandgebiet von Hausleiten in Richtung Tulln unterwegs gewesen sei. Dabei sei das Gespann auf einem geraden Abschnitt vom Auto des 60 Jahre alten Wieners erfasst worden. Ein bei dem Mann durchgeführter Alko-Test habe einen Wert "unter 0,1 Promille" ergeben.

Die Vierjährige in dem Anhänger wurde reanimiert und vom Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen abtransportiert. Für sie gab es letztlich jedoch ebenso keine Hilfe mehr wie für ihre jüngere Schwester. In dem Anhänger hatten sich Polizeiangaben zufolge auch zwei Chihuahuas befunden. Die Hunde verendeten. Die B19 war an der Unfallstelle bei Perzendorf etwa zwei Stunden lang gesperrt.

Debatte über Sicherheit

Der schreckliche Unfall wirft auch wieder Fragen zur Sicherheit von Fahrradanhängern auf. Wir haben Experten gefragt, worauf Eltern achten müssen: