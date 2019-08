Facebook

© (c) APA/LUKAS HUTER

Zwei mutmaßliche Kokaindealer sind am 23. Juli bei einem koordinierten Zugriff des Landeskriminalamts Wien in ihren Wohnungen in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße in Simmering und in der Koppstraße in Ottakring festgenommen worden. Rund 340 Gramm Kokain und 2.000 Euro Bargeld wurden von den Beamten sichergestellt, berichtete die Polizei am Montag. Den Einsätzen gingen mehrmonatige Ermittlungen voraus.

Die beiden nigerianischen Staatsangehörigen im Alter von 52 und 39 Jahren hatten zahlreiche Abnehmer. Viele davon wurden ebenfalls ausgeforscht und angezeigt.