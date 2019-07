Bezirk Melk Leer stehender Stall in Flammen aufgegangen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leer stehender Stall in Flammen aufgegangen © (c) APA/N�LFK/FRANZ RESPERGER (FRANZ RESPERGER)

In einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Bergern in der Marktgemeinde Pöggstall (Bezirk Melk) ist am Freitag in den Morgenstunden ein leer stehender Stall in Flammen aufgegangen. Zwölf Feuerwehren mit 150 Mann rückten zum Löscheinsatz aus. Die Helfer verhinderten laut Franz Resperger vom Landeskommando ein Übergreifen des Brandes auf ein Wohnhaus und andere Nachbarobjekte.

Der Stall war beim Eintreffen der Löschtrupps bereits in Vollbrand gestanden und nicht mehr zu retten, teilte Resperger mit. Eine Frau mit ihrem Kind flüchtete aus dem Wohnhaus auf dem Anwesen zu Nachbarn.

Die Feuerwehren boten u.a. zwei Großtanklöschfahrzeuge und auch zwei Drehleitern auf. Ebenfalls zum Einsatz kamen mehrere Atemschutztrupps. Der Kampf gegen die Flammen dauerte laut Resperger stundenlang. Die Brandursache war vorerst nicht bekannt.