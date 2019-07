Facebook

© STOKKE

Aufgrund einer potenziellen Sturzgefahr hat STOKKE AS den Rückruf der aufsetzbaren Babywippe und des Neugeborenen-Sets für den STOKKE Steps Stuhl bekannt gegeben. Die betroffenen Modelle wurden zwischen Februar 2014 und dem 21. Dezember 2018 hergestellt.

Verbraucher, die die Babywippe oder das Neugeborenen-Set zusammen mit dem STOKKE Steps Stuhl verwenden, können unter bestimmten Umständen feststellen, dass die Wippe bzw. das Neugeborenen-Set nicht korrekt am Stuhl befestigt sind, obwohl die Verriegelungsanzeige grün leuchtet.

Sturzgefahr

In diesem Fall kann sich die Wippe bzw. das Neugeborenen-Set vom Stuhl lösen, z. B. dann, wenn Betreuungspersonen oder Geschwister mit den Produkten in Berührung kommen. Es liegen zwar keine Berichte über etwaige Verletzungen vor, aber sollte diese Situation eintreten, könnte eine potenzielle Sturzgefahr für das Kind die Folge sein.

Bei separater Verwendung stellen der STOKKE Steps Stuhl und die Babywippe kein Risiko dar und sind bedenkenlos zu benutzen. Das STOKKE Steps Neugeborenen-Set kann nur in Kombination mit dem Stuhl verwendet werden.

„Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die unseren Verbrauchern hierdurch entstehen. Wir bitten alle Anwender darum, die Verwendung der Babywippe und des Neugeborenen-Sets in Kombination mit dem Steps Stuhl einzustellen, bis sie überprüft haben, ob ihr Produkt betroffen ist. Die Sicherheit und das Wohlbefinden von Babys und Kindern, die unsere Produkte verwenden, stehen für uns nach wie vor an oberster Stelle“, so Bjørn Saether, Vice President Innovation und Supply Chain bei STOKKE.

Um die Überprüfung ihres Produkts vorzunehmen, wenden sich Verbraucher bitte an diese Seite: reclamations.stokke.com/stepsbouncer. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt betroffen ist, sollten die Verbraucher mit der Registrierung fortfahren, um Anweisungen zur Reparatur ihres Produkts zu erhalten. Oder sie informieren sich auf www.stokke.com.