Ein 75-Jähriger dürfte aus ungeklärter Ursache aus einem geöffneten Fenster eines Hauses in Amstetten rund vier Meter abgestürzt sein. Er schlug auf dem Asphalt auf und wurde tödlich verletzt.

Der tote 75-Jährige, der am Samstagabend in Seitenstetten (Bezirk Amstetten) bei einem Friedhof entdeckt wurde, wird nicht obduziert. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, hieß es am Montag auf Anfrage seitens der Polizei. Der Mann dürfte aus ungeklärter Ursache aus dem geöffneten Fenster eines Hauses rund vier Meter abgestürzt sein. Er schlug auf dem Asphalt auf und wurde tödlich verletzt.

Zeugen für den Vorfall gebe es nicht, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Mehreren Medienberichten zufolge handelte es sich um einen Arbeitsunfall. Der 75-Jährige soll im Inneren des Gebäudes auf einer Leiter hantiert haben.