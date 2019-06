Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © Fuchs

Nach einer Auseinandersetzung ist es in einer Asylunterkunft in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 44 Jahre alter Asylwerber soll im alkoholisierten Zustand einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben, sagte Exekutivsprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag. Der Kontrahent des Verdächtigen dürfte verletzt worden sein.

Genaue Angaben zu den Blessuren machte der Sprecher mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Nachdem mehrere Streifenwagen am Ort des Geschehens angekommen waren, äußerte der 44-Jährige Schwaigerlehner zufolge Selbstmordgedanken. Wie der "Kurier" online berichtete, soll sich der Beschuldigte mit der Waffe - einem 14 Zentimeter langen Küchenmesser - in einem Zimmer verschanzt haben.

Die Beamten überwältigen ihn jedoch und nahmen den Asylwerber fest. Der Verdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.