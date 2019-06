Wiener Privatspital Patientin um mehrere tausend Euro bestohlen

Bei einer Geldbehebung wurde der Verdächtige gefilmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch Fotos des Mannes veröffentlicht.

Sujetbild © Weichselbraun

Ein Patientin einer Wiener Privatklinik ist am 26. April um mehrere tausend Euro bestohlen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch verbreitete, hatte sich ein bisher unbekannter Täter in ihr Patientenzimmer begeben und aus einem unversperrten Kleiderkasten die Handtasche der 34 Jahre alten Frau gestohlen, die sich gerade bei einer medizinischen Untersuchung befand.

Mit der Geldtasche der Frau gelangte der Täter auch an ihre Bankomatkarte. Mit dieser begab er sich zu mehreren Bankomaten und führte noch am selben Tag fünf Behebungen durch. Er nützte die Karte außerdem für drei Bezahlvorgänge.

Bei einer Geldbehebung wurde der Verdächtige gefilmt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden am Mittwoch Fotos des Mannes veröffentlicht, gegen den wegen schweren Diebstahls, Urkundenunterdrückung sowie Entfremdung unbarer Zahlungsmittel ermittelt wird. Sachdienliche Hinweise werden - auch anonym - telefonisch vom Wiener Landeskriminalamt, Außenstelle Mitte unter der Wiener Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.