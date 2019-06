Ein 51-Jähriger musste am Dienstag, nachdem er auf einem Schneefeld ausgerutscht war, mit Hilfe eines Taus geborgen werden.

© APA/Martin Edlinger

Ein 51-jähriger Niederländer ist am Dienstag beim Überqueren eines Schneefeldes im Bereich der Lavitzalm bei Finkenberg im Zillertal ausgerutscht und rund 20 Meter in einen Bach abgestürzt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei. Er wurde nach einer Taubergung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.