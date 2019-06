Gleich zwei schwere Unfälle mit Traktoren haben sich am Dienstag in den Tiroler Bezirken Reutte und Kitzbühel ereignet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Ein 59-Jähriger ist am Dienstag in Elbigenalp in Tirol (Bezirk Reutte) aus bisher unbekannter Ursache von einem Forstweg abgekommen und rund 15 Meter abgestürzt. Wie die Polizei berichtete, kam der Traktor auf der Seite zum Liegen, wobei der Lenker teilweise unter der Fahrerkabine eingeklemmt wurde. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Zwei zufällig auf dem Forstweg vorbeikommende Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung hörten die Hilferufe des Mannes und verständigten die Rettungskräfte. Die Freiwilligen Feuerwehren Elbigenalp und Häselgehr konnten den 59-Jährigen schließlich mittels Hebekissen und Bergeschere befreien. Er musste mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Von Traktor überrollt

In Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat sich ein Traktor bei Heuarbeiten auf einer etwas abschüssigen Wiese selbstständig gemacht und den 74-jährigen Fahrer teilweise überrollt. Das Fahrzeug rollte daraufhin noch weitere 150 Meter talwärts, bevor es in einem Graben hängen blieb, teilte die Polizei mit.

Der 74-Jährige wollte auf der abschüssigen Wiese Heu wenden, blieb jedoch zuvor noch einmal stehen, um diverse Einstellungen am Traktor vorzunehmen. Dabei ließ der Mann den Motor laufen. Als er wieder aufsteigen wollte, setzt sich das Gefährt in Bewegung. Der 74-Jährige fiel zu Boden und kam mit seinem linken Bein unter den Traktor. Der Tiroler musste nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen werden. Der Traktor wurde erheblich beschädigt.