Ein 19-Jähriger wurde durch einen Schuss in den Bauch verletzt, die Behandlung durch das Rote Kreuz verweigerte er.

Sujetbild © Kanizaj

Bei einem Streit um das Thema Politik ist am Sonntagabend in Oberalm (Tennengau) ein 19-Jähriger von seinem Kontrahenten durch einen Schuss aus einer Gaspistole im unteren Bauchbereich leicht verletzt worden. Der Verletzte verweigerte jedoch eine Behandlung durch das Rote Kreuz, wie die Polizei informierte.

Zugetragen hat sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden Österreichern, die offenbar unterschiedlicher politischer Gesinnung waren, auf der Straße in der Nähe eines Sportplatzes. Der 19-Jährige, der den Schuss abgegeben hatte, erklärte gegenüber der Polizei, er habe sich in einer Notsituation befunden und keinen anderen Ausweg mehr gesehen, um sich zu wehren. Ein zweiter Schuss ging ins Leere.

Zeugen des Vorfalls konnten dem Schützen die Pistole entreißen und ihn so lange am Boden fixieren, bis die Polizei eintraf. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Gegen die beiden Streithähne bestand bereits ein Waffenverbot.