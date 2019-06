Facebook

© APA/BARBARA GINDL (Symbolfoto)

Eine 82-jährige Radfahrerin, die am 19. Mai in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) von einem Hund zu Sturz gebracht worden war, ist am Donnerstag im SMZ Ost Wien an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben. Die Exekutive erneuerte am Freitag ihren Zeugenaufruf. Hinweise zum Vorfall auf dem Hauptradweg der Donauinsel sind an die Polizeiinspektion Langenzersdorf zu richten.

Die Pensionistin aus dem Bezirk Korneuburg war am 19. Mai gegen 12.30 Uhr mit ihrem 81-jährigen Ehemann Richtung Wien unterwegs gewesen. Beide fuhren mit dem Rad, eine 56-Jährige aus Wien-Neubau mit Inline-Skates. Zeugen sahen einen schwarzen freilaufenden Hund, der jedoch in Folge nicht gefunden werden konnte. Das Tier soll aus einem Feld gegen das Rad der 82-Jährigen gesprungen und dann davongelaufen sein.