Eine 45-Jährige war Mittwochfrüh noch direkt an der Unfallstelle gestorben. Ein 31-Jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstag im Linzer Kepler Uniklinikum seinen Verletzungen erlegen.

Sujetbild © Kanizaj

Ein Überholmanöver in einer Linkskurve in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat zwei Menschenleben gekostet. Eine 45-Jährige war Mittwochfrüh noch direkt an der Unfallstelle gestorben. Der 31-jährige Pkw-Lenker, der beim Überholen eines Lkw frontal in das entgegenkommende Auto der Frau gefahren war, ist am Donnerstag im Linzer Kepler Uniklinikum seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei.