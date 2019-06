Ein 50-Jähriger wird verdächtigt, mit einem Sportbogen in Richtung Ex-Lebensgefährtin geschossen zu haben. Er wurde nach einer Fahndung festgenommen.

Sujetbild © Kanizaj

Jener 50-Jährige aus dem Bezirk Gmunden, der unter Verdacht steht, am Mittwoch mit einem Sportbogen in Richtung seiner Ex-Lebensgefährtin geschossen zu haben und danach flüchtig war, wurde Freitag kurz vor 9 Uhr in Bad Goisern von Polizeibeamten festgenommen. Die Einvernahme des Verdächtigen folgt.