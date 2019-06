Facebook

Sujetbild © APA

Eine Fliegerbombe hat am Mittwochabend in Wien-Favoriten für größere Absperrungen und Evakuierungen gesorgt. Laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann wurde der Sprengkörper im Bereich Gudrunstraße unweit des Hauptbahnhofes entdeckt. Der Entminungsdienst des Bundesheeres wurde alarmiert.

Rossmann zufolge wurden mehrere Gebäude evakuiert. Die Umgebung wurde großräumig abgeriegelt.

Laut Wiener Polizei wurde die Fliegerbombe auf einer Baustelle bei der Kreuzung Gudrunstraße - Eva-Zilcher-Gasse entdeckt. Beide Straßen wurden gesperrt, teilte die Exekutive via Twitter mit.

In Wien 10., Gurdrunstraße Krzg. Eva-Zilcher-Gasse wurde auf der dortigen Baustelle eine Fliegerbombe aufgefunden. Die Gudrunstraße sowie Eva-Zilcher-Gasse werden in diesem Bereich dzt. gesperrt. Es wird empfohlen, diesen Bereich großräumig zu umfahren. #verkehrsinformation ^vlz — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 5. Juni 2019

! In Wien wird die Straßenbahnlinie 6 wegen des Funds einer Fliegerbombe zwischen Quellenplatz u. Grillgasse über die Linien 0, 18 und 71 umgeleitet ! — ARBÖ (@arboe123) 5. Juni 2019

Der Entminungsdienst des Bundesheeres ist bereits vor Ort.

Um 16.00 Uhr wurde eine 250 kg Fliegerbombe in Wien 10., Ecke Gudrunstr./ Eva-Zilchergasse gefunden. Die Polizei hat in einem Radius von 200 Meter abgesperrt. Der Entminungsdienst des #Bundesheeres ist vor Ort. — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 5. Juni 2019

Nach dem Fund der Fliegerbombe in Wien-Favoriten haben die ÖBB am Mittwochabend den betroffenen Bereich für den Bahnverkehr gesperrt. Betroffen waren die Züge Richtung Osten - also Richtung Flughafen oder Budapest. "Fernverkehrszüge werden, so weit möglich, umgeleitet oder sie warten zum Teil auch die Dauer der Sperre ab", sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA.

Betroffen war auch der Nahverkehr. Ungehindert verkehrte hingegen die Schnellbahn.